Proteste am Tag des Grundgesetzes in NRW

Heute vor 71 Jahren wurde das Grundgesetz verkündet. An diesem "Tag des Grundgesetzes" sind in Nordrhein-Westfalen in mehreren Städten Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen angemeldet. Die Aktionen könnten, wie in den Wochen zuvor, von Extremisten und Verschwörungstheoretikern vereinnahmt werden. Es gibt auch Gegendemonstrationen.

Menschenkette über den Rhein