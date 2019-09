Was bringt der "Grüne Knopf"?

Isabell Ullrich von der Christlichen Initiative Romero stört, dass nur außerhalb der EU kontrolliert wird: " Wir haben in Studien herausgefunden, dass gerade in Bulgarien oder Rumänien, die die meiste Kleidung in Europa herstellen, die Bedingungen teilweise genauso haarsträubend sind wie in Fernost ." Deshalb sei es keine Verbesserung für den Verbraucher in Sachen Durchblick bei den Siegeln, sondern eher eine Irreführung.