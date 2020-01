Umweltverbände sehen das Problem in der EU-Agrarpolitik, die nicht ökologisches Wirtschaften belohnt, sondern große Betriebe subventioniert. Am Samstag (18.01.2020) demonstrieren deshalb mehrere Umweltverbände in Berlin. " Wir fordern mehr Gelder für Betriebe, die umweltfreundlich und nachhaltig produzieren ", sagt Dirk Jansen, Geschäftsführer des BUND NRW .

Welche neuen Ernährungs-Trends gibt es?

Nicht nur in der politischen Diskussion schlagen sich die Themen Klimawandel, Nachhaltigkeit und Ressourcen-Schonung nieder. Auch viele Produkte, die auf der Grünen Woche vorgestellt werden, folgen diesem Trend. Eine Auswahl: