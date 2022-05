CDU und Grüne in NRW gehen in Sondierungen

Stand: 22.05.2022, 20:24 Uhr

CDU und Grüne in Nordrhein-Westfalen wollen in offizielle Sondierungsgespräche über eine mögliche Regierungs-Koalition eintreten. Dafür haben sich die Spitzen-Gremien der beider Parteien am Sonntagabend ausgesprochen.