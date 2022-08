Was geht am Wochenende in NRW?

Bis zu 27 Grad mit Sonnenschein und lockeren Wolken sind dieses Wochenende in NRW drin. Das perfekte Wetter für einen Ausflug, bevor der Herbst kommt. An diesem Wochenende ist die Feier- und Festauswahl richtig schön groß - so wie es sich für ein anständiges Sommerwochenende gehört.

Münster Mittendrin

Nach zwei Jahren Corona-Pause geht am Freitag beispielsweise "Münster Mittendrin" wieder los. Vor der atemberaubenden Kulisse der Münsteraner Altstadt gibt es Musik, Streetfood und viele verschiedene sogenannte Erlebnisinseln mit vielen Angeboten. Unter anderem präsentiert sich das Handwerk der Region und es gibt viele Ausprobierstationen für Kinder.

Musikalisch sind vor allem auf der Bühne vor dem Dom hochkarätige Gäste dabei. Die schwedische Indie-Band Mando Diao, die deutsche Hiphop-Legende Kool Savas und Roland Kaiser.

Feste im Ruhrgebiet

Auch im Ruhrgebiet ist dieses Wochenende viel los. In Bochum am Kemnader See startet am Freitag das Zeltfestival Ruhr. Am Abend zum Beispiel mit den fantastischen Vier und Selig, am Sonntag gibt es noch Tickets für Johannes Oerding und Milow.