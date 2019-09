Von Schrottimmobilien bis Schmuck - NRW als Großerbe

NRW wird zum Großerben: Immer mehr Erbschaften fallen nach dem Tod des Eigentümers mangels Nachkommen an den Staat. Allein im vergangenen Jahr machte das Land NRW in 1026 Fällen unerwartete Erbschaften. Laut NRW -Finanzministerium ist diese Zahl in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Ein Grund für die Zunahme ist die alternde Gesellschaft.

Erbschaften oft ohne Wert

Große Begeisterung lösen die Erbschaften allerdings nur selten aus. Vererbt werden oft kaum verwertbare Haushaltsgegenstände oder vor dem Verfall stehende Schrottimmobilien. Nachlässe von höherem Wert wie Schmuck oder Geld " stellen eher die Ausnahme dar ", heißt es vom NRW -Finanzministerium in einer am Montag (23.09.2019) veröffentlichten Mitteilung.

Anders als natürliche Personen darf der Fiskus solche wertlosen Nachlässe nicht ausschlagen.

Land versucht, die Nachlässe zu verkaufen

Um die Erbschaften wieder loszuwerden, muss NRW vorher investieren. Mehr als zwei Millionen Euro gibt das Land allein für die Sicherung und Entwicklung der Fiskalerbschaften aus. Erbt der Staat sogenannte Schrottimmoblien, muss er oft teure Gutachten erstellen lassen und Reparaturen übernehmen.