Weihnachtspause: In vielen Städten bleibt die Verwaltung geschlossen

Einen neuen Pass, einen Bewohner-Parkausweis oder eine Meldebescheinigung beantragen: Viele möchten die Zeit zwischen den Jahren nutzen, um bei den Ämtern etwas zu erledigen. Doch das ist längst nicht überall möglich.

Um Energie zu sparen, bleiben die Dienststellen vieler Kommunen zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. Dazu zählen die Ämter etwa in Dortmund, Münster, Leverkusen und Bonn. In Wuppertal bleiben sogar bis zum 8. Januar die Türen der Ämter zu.

In Neuss läuft der Betrieb bei den Ämtern nahezu normal weiter

Es gibt aber auch Kommunen, da läuft der Betrieb nahezu weiterhin wie bisher. In Neuss zum Beispiel hat das Bürgeramt in der Innenstadt bis zum 30. Dezember ganz normal von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Wer also zwischen den Jahren zur Stadtverwaltung möchte, sollte im Vorfeld checken, ob sie überhaupt geöffnet hat.

Einiges lässt sich aber in vielen Kommunen auch zwischen den Jahren online beantragen - etwa Elterngeld oder eine Anmeldung für ein Gewerbe. Verliebte können in einigen Standesämtern Termine für die Eheschließung reservieren, teilweise kann man Autos online anmelden - wobei: die Plakette wird per Post verschickt und wird vermutlich nicht mehr in diesem Jahr ankommen.

Online einen Termin reservieren

Wenn man etwas erledigen will, was nicht online geht, kann man in den meisten Kommunen immerhin schon mal einen Termin reservieren - für das persönliche Erscheinen im nächsten Jahr.