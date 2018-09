Die Einkommen in NRW sind leicht gewachsen, aber weiter räumlich äußerst ungleich verteilt. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag (06.09.2018) mitteilte, verfügte 2016 jeder Einwohner in NRW rechnerisch über ein durchschnittliches verfügbares Jahreseinkommen von 21.614 Euro und hat damit 440 Euro mehr als im Jahr zuvor.

Unterschied von mehr als 100 Prozent

In Schalksmühle im Märkischen Kreis gab es mit 37.435 Euro das höchste verfügbare Einkommen je Einwohner aller 396 Städte und Gemeinden in NRW. Dahinter folgen Attendorn im Kreis Olpe (36.317 Euro) und Meerbusch im Rhein-Kreis Neuss (33.967 Euro). Am unteren Ende der Einkommensskala finden sich Gelsenkirchen (16.203 Euro) und Kranenburg im Kreis Kleve (15.857 Euro) - sie erreichten nicht einmal die Hälfte dieses Niveaus. Damit gab es gegenüber 2015 keine Veränderung.

Insgesamt belief sich das verfügbare Einkommen 2016 in NRW nach Angaben der Statistiker auf rund 386,4 Milliarden Euro.