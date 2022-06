Großbritannien will Julian Assange an USA ausliefern

Großbritannien hat die Auslieferung des Wikileaks-Gründers Julian Assange an die USA genehmigt. Eine entsprechende Anweisung sei von Innenministerin Priti Patel unterzeichnet worden, teilte ihr Ministerium am Freitag in London mit.

In den USA soll dem Wikileaks-Gründer der Prozess gemacht werden - wegen Spionagevorwürfen und der Veröffentlichung geheimer Dokumente zu den Kriegen in Afghanistan und Irak. Im Falle einer Verurteilung würde ihm in den USA eine lebenslange Haft drohen.