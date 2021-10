Benzin-Krise: England wirbt um Deutsche mit Lkw-Führerschein

Susanne Grabinger lebt seit elf Jahren in London. Doch bereits seit geraumer Zeit habe sich viel verändert: Man stehe mehr in Warteschlangen. Auf der Urlaubsrückreise am Flughafen, zum Beispiel. " Obwohl ich einen britischen Pass habe ", so Grabinger. Oder an der Tankstelle. Freunde von ihr hätten zuletzt rund eine Dreiviertelstunde an der Tankstelle angestanden - und durften dann nicht mal vollmachen. Denn: Der Sprit fehlt.

Autofahrer stehen an einer Tankstelle Schlange

Die massiven Engpässe gehen dabei nicht etwa auf einen Mangel an Benzin und Diesel zurück: Es fehlen landesweit Tausende Lkw -Fahrer, die den Sprit zu den Tankstellen bringen. Zwischenzeitlich ging in einigen Landesteilen laut dem Branchenverband PRA bis zu 90 Prozent der Tankstellen das Benzin aus - auch weil es innerhalb der Bevölkerung zu Panikkäufen kam.

