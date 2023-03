Herbert Grönemeyer singt Männerhymne in Frauenversion

Wenn dieser Synthesizer-Sound erklingt, kann ein Millionenpublikum nach sechs Sekunden mitsingen. " Männer nehmen in Arm, Männer geben Geborgenheit, Männer weinen heimlich, Männer brauchen viel Zärtlichkeit. " Mit "Männer" hat Herbert Grönemeyer in den 80ern eine unsterbliche Hymne komponiert.

Jetzt hat der Musiker ganz exklusiv eine Frauenversion beim rbb (Rundfunk Berlin-Brandenburg) gesungen. Dafür hatte ein rbb -Mitarbeiter zuvor mächtig am Text geschraubt.

"Frauen sind wie Rückenwind"

" Frauen machen uns stark, Frauen sind wie Rückenwind, Frauen lachen lauthals, Frauen schenken dir ein Kind ". Den solidarischen Gruß zum Internationalen Frauentag sang der Musiker einmalig und ganz exklusiv in der Sendung "Guten Morgen Berlin" bei rbb 88,8.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Facebook angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Facebook. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

WDR-Userin Rita Mensen gefällt der Song jedenfalls: " Ich hab direkt laut den neuen Text von Herbert mitgesungen. Klasse und Danke ", schreibt sie auf der Facebook-Seite von WDR aktuell.

Solidarischer Gruß zum Frauentag

Der musikalische Gruß hat einen ernsten Hintergrund. Immer noch werden Frauen und Männer auch in Deutschland ungleich bezahlt. Der Internationale Frauentag lenkt den Blick deshalb jedes Jahr auf die Unterdrückung von Frauen und Mädchen in aller Welt. In der Frauenversion des Grönemeyer-Klassikers klingt das dann so: "Frauen ackern wie blöde, Frauen krieg'n zu wenig Lohn. "

Hier kann man den Song hören: