Grippewelle in NRW klingt nur langsam ab

Der Höhepunkt der Grippewelle in Nordrhein-Westfalen ist überstanden. Wie eine Sprecherin des Robert Koch Instituts am Donnerstag (23.03.2018) mitteilte, geht die Zahl der Erkrankungen aber nur schleppend zurück. So seien die Werte immer noch stark erhöht. Zuletzt wurden im bevölkerungsreichsten Bundesland immer noch fast zweimal so viele Arztbesuche registriert wie zu normalen Zeiten.

Die Werte in dieser Grippesaison seien in NRW die höchsten der vergangenen Jahre gewesen. Sie aber gehe nicht davon aus, dass die Zahl nun noch einmal steigen werde, so die Sprecherin.