Grippeimpfung in Corona-Zeiten - Engpässe sind möglich

"Ende November gibt es Nachschub"

Der Vorsitzende des Apotheker-Verbands-Nordrhein, Thomas Preis, nimmt die Situation etwas anders wahr: "Die Nachfrage nach der Grippeimpfung ist schon jetzt so hoch, wie sonst erst am Ende der Grippesaison." Die Angst vor eine Doppel-Infektion - also sich mit Corona und der Grippe gleichzeitig zu infizieren - sei offenbar groß. Preis rechnet damit, dass Ärzte und Apotheken Ende November Nachschub bekommen – und solange müssen Patienten wohl noch auf ihren Impfstoff warten.

Sorgen, dass es nicht genug Impfstoff geben könnte, machen er und auch Minister Laumann sich aber nicht. Laumann sagt, dass für ganz Deutschland in dieser Saison bislang rund 32 Millionen Influenza-Impfdosen zur Verfügung stünden. Also deutlich mehr, als in den Vorjahren verbraucht wurden.