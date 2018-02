Grippewelle erreicht Höhepunkt

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat eine deutliche Zunahme von Arztbesuchen in Nordrhein-Westfalen wegen Grippe und Atemwegserkrankungen registriert. "Wir verzeichnen dreimal höhere Zahlen als in grippefreien Zeiten", sagte eine RKI-Sprecherin am Freitag (23.02.2018). Allerdings sei die Zahl der Arztbesuche nicht gleichzusetzen mit Grippeerkrankungen.