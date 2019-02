Bisher weniger Grippe-Kranke als im Vorjahr

Die Grippesaison ist noch nicht vorbei, bislang verläuft sie in NRW aber glimpflich. Bis Anfang Februar wurden mit 1.746 nur knapp halb so viele Influenza-Fälle gemeldet wie in den beiden vergangenen Wintern um diese Zeit. Das sagte am Samstag (09.02.2019) eine Sprecherin des Landeszentrums für Gesundheit in Bochum. " Damit verläuft die Grippesaison weiter moderat ." Die Mehrzahl der Erkrankten ist den Daten zufolge nicht geimpft.