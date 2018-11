Hohe Nachfrage nach Grippeimpfung

In den Arztpraxen und Apotheken in Nordrhein-Westfalen sind Grippe-Impfstoffe derzeit stark gefragt. Im Vergleich zum November 2017 sei die Nachfrage nach Impfstoffen deutlich höher, teilte der Apothekerverband Nordrhein (AVNR) am Mittwoch (21.11.2018) mit.

Die hohe Nachfrage habe dazu geführt, dass die Arzneimittelproduzenten sämtliche Impfstoffe bereits ausgeliefert hätten, sagte AVNR-Vorsitzende Thomas Preis dem WDR .