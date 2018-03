Masse und Klasse bei Grimme-Preisträgern 2018

Einen neuen Rekord verkündete das Grimme-Institut am Mittwoch (14.03.2018) in Essen. Nie zuvor in der 54-jährigen Geschichte gab es so viele Preisträger - 68 an der Zahl. Doch es sei nicht nur Masse, sondern auch Klasse, sagte Frauke Gerlach, die Direktorin des Instituts.

Auch WDR-Co-Produktion wird ausgezeichnet

Darsteller der Serie "Babylon Berlin"

Ausgezeichnet wird zum Beispiel die Mystery-Serie "Dark" von Netflix. Zum ersten Mal bekommt damit eine Eigenproduktion eines Streaming-Dienstes den Grimme-Preis. Auch die ARD -Serie "Babylon Berlin", die vom WDR co-produziert wird, bekommt einen Preis.