Ausgezeichnet: Drei Grimme-Preise für den WDR

In Essen sind am Dienstag (26.02.2019) die Grimme-Preisträger bekannt gegeben worden. Die begehrten Auszeichnungen gehen an insgesamt 16 herausragende Fernsehproduktionen. Der WDR ist gleich mehrfach unter den Preisträgern.

Preis für "Ungleichland"

So geht ein Spezialpreis an den Dreiteiler der Sendereihe "Die Story: "Ungleichland - Reichtum, Chancen, Macht" (bildundtonfabrik für WDR) und das dazugehörige Online-Konzept des Teams von Docupy. Lange vor der Fernsehausstrahlung wurden Rechercheergebnisse veröffentlicht, kurze Statements aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen eingestellt, Umfragen durchgeführt, deren Ergebnisse in die Dokumentation einfließen konnten.