Grimme-Preis für Jan Böhmermann und WDR-Reportage zu Butscha

Sandmann, lieber Sandmann, es ist so weit: Das berühmte Sandmännchen aus dem Kinderfernsehen bekommt einen Grimme-Preis. Das teilte das Grimme-Institut am Dienstag in Köln mit. Der ausgewählte "Sandmännchen"-Film behandelt ein sogenanntes Recycling-Fahrzeug - aus gebrauchten und defekten Dingen entsteht darin auf Knopfdruck etwas Neues. Mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wird auch eine WDR-Reportage über mutmaßliche russische Kriegsverbrechen in der Ukraine.

WDR-Reportage "Leben nach Butscha"

Die Dokumentation "Die Story im Ersten: Leben nach Butscha - Trauma und Hoffnung" wird in der Kategorie "Information & Kultur" ausgezeichnet. Über den Film von Mila Teshaieva und Marcus Lenz urteilt die Jury:

Szene aus: "Die Story im Ersten: Leben nach Butscha - Trauma und Hoffnung"

"Innerhalb von 44 Minuten geben sie einen hochaktuellen, konzentrierten, sensiblen wie vielschichtigen Einblick in die Region der Ukraine, die aufgrund grausamster Gewaltverbrechen zur weltweiten Schlagzeile wurde. Behutsam fangen sie ein, was es bedeutet, mutmaßliche Kriegsverbrechen verwalten zu müssen und inmitten der Zerstörung und des Leids Alltag zu leben."