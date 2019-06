Grimme Online Award: WDR-"Bergwerk" nominiert

Insgesamt fünf Projekte aus NRW

Heiß begehrt: der Grimme Online Award

Der gebürtige Krefelder Tobias Vogel ist mit "Krieg und Freitag" in der Kategorie Kultur und Unterhaltung nominiert. Auf Twitter, Facebook und Instagram veröffentlicht er regelmäßig Strichmännchen-Zeichnungen zu gesellschaftlichen, politischen oder persönlichen Themen.

In der gleichen Kategorie sind der Podcast "rice and shine" und das "Techniktagebuch" nominiert. Bei "rice and shine" erzählen die Kölner Journalistin Minh Thu und Vanessa Vu von ihren Erfahrungen als Kinder vietnamesischer Einwanderer in Deutschland. Im "Techniktagebuch", mitkonzipiert von der Kölnerin Anne Schüßler, geht es um aufschlussreiche und komische Beschreibungen alltäglicher Technik-Erfahrungen.



Auf "Pille Palle", einer Seite der Dortmunderin Kathrin Ahäuser, teilen Menschen ihr Wissen zum Thema Pille – insbesondere über Nebenwirkungen auf Körper und Psyche. "Pille Palle" ist nominiert in der Kategorie Wissen und Bildung.

Kategorie Spezial: Festival "Tincon"

In der Flora findet die Verleihung statt

Hoffen kann zudem das öffentlich-rechtliche Jugendangebot funk, das für den YouTube-Kanal "Einigkeit & Rap & Freiheit" von Radio Bremen nominiert ist. Weitere Angebote sind eine Multi-Media-Reportage des Nachrichtenmagazins Spiegel und ein Online-Beitrag der Süddeutschen Zeitung.



In der Kategorie Spezial ist in diesem Jahr unter anderem die "Tincon", das Festival für digitale Jugendkultur, nominiert. Die Jury sagt: " Mit der Tincon erweitern wir den Rahmen des Grimme Online Award keineswegs zufällig in einem Jahr, in dem die Debatte um die EU-Urheberrechtsreform den Graben zwischen Digital Natives und Digital Immigrants noch weiter vertieft hat. "

Livestream in Gebärdensprache

Via Livestream kann man die Veranstaltung in der Kölner Flora verfolgen: ab 18.45 Uhr den Roten Teppich, ab 19.30 Uhr die Verleihung aus dem Saal - zu sehen auf der Homepage zum Award. Auch in diesem Jahr wird der Livestream in Deutscher Gebärdensprache begleitet.