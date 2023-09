Mindestens 18 Tote bei Unwettern in Griechenland, der Türkei und Bulgarien

Die Lage in den von Unwettern betroffenen Gebieten in Südosteuropa bleibt angespannt. Am Mittwoch bargen Einsatzkräfte in Griechenland, Bulgarien und der Türkei weitere sieben Tote. Am Donnerstag wurde in Griechenland außerdem die Leiche eines Hirten entdeckt und in der Türkei die eines vermissten Touristen. Die Zahl der Todesopfer stieg damit auf 18. Ein Überblick:

Wie ist die Situation in den betroffenen Gebieten?

Dramatisch. Die Hochwassersituation in den betroffenen Gegenden Mittelgriechenlands hat sich am Donnerstag weiter zugespitzt. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis beauftragte das Militär, zu helfen. Erstmals konnten im Laufe des Tages auch Hubschrauber Menschen von den Dächern der Häuser in den überfluteten Gebieten retten. Derweil stieg die Zahl der Todesopfer auf sechs, wobei noch unklar blieb, wie viele Menschen vermisst werden. Das Militär soll auch mit schwerem Gerät wie gepanzerten Fahrzeugen helfen, die zu den isolierten Dörfern vordringen können, wie Regierungssprecher Pavlos Marinakis am Donnerstagmittag sagte. Zudem sollen Militäringenieure behelfsweise Brücken dort installieren, wo welche eingestürzt sind.

Das Wasser hat das Land mittlerweile geradezu in zwei geteilt: Seit Dienstagabend ist die wichtigste Autobahn zwischen Athen und Thessaloniki auf einer Strecke von 200 Kilometern gesperrt. Die Hafenstadt Volos ist von der Umwelt fast völlig abgeschnitten. Zufahrtsstraßen sind zerstört oder überflutet, auch der Fährverkehr wurde eingestellt. Zudem ging das Trinkwasser in Supermärkten zur Neige - Strom und damit Wasserversorgung gibt es seit Tagen nicht. Während der Rest Griechenlands - und auch der Tourismus dort - kaum betroffen sind, sollen in der Ferienregion Pilion in Thessalien rund 500 Urlaubsfamilien vom Wasser eingeschlossen sein.

In Istanbul setzten die Regenfälle vom Dienstag mehr als 1.750 Wohnhäuser und Geschäftsgebäude unter Wasser, wie das Büro des Gouverneurs mitteilte. Die Nachrichtenagentur DHA berichtete, durch die Überflutung seien geparkte Fahrzeuge und Schlamm in Möbelgeschäfte gespült worden.

In Bulgarien löste ein Sturm Überschwemmungen an der südlichen Schwarzmeerküste aus. Fernsehbilder zeigten Autos und Wohnmobile, die im Badeort Zarewo ins Meer gespült wurden. Die Behörden riefen in der Kleinstadt den Notstand aus und riefen die Menschen auf, sich in höhere Stockwerke zu begeben. In einigen Hotels stand das Wasser im Erdgeschoss.

Wie viele Opfer gibt es bislang?

Bislang wurden mindestens 18 Tote aus den betroffenen Gebieten gemeldet. Mindestens acht Menschen sollen in der Türkei wetterbedingt ums Leben gekommen sein - fünf bei einer Sturzflut auf einem Campingplatz nahe der Grenze zu Bulgarien, zwei in Istanbul und am Donnerstag wurde ein vermisster Tourist tot gefunden.

In Griechenland wurde am Donnerstag ein weiteres Todesopfer geborgen, am Abend zwei weitere. Nahe der Stadt Domokos wurde die Leiche eines Hirten im Geröll entdeckt, teilte die Feuerwehr mit. Über die Zahl der Vermissten hingegen konnten keine abschließenden Angaben gemacht werden. Zu viele Dörfer konnten noch nicht erreicht werden, auch haben die Menschen in den überfluteten Gebieten mittlerweile oft leere Handy-Akkus und können nicht mit der Außenwelt kommunizieren und Vermisste melden.

In Bulgarien waren bereits am Dienstag zwei Menschen an der südlichen Schwarzmeerküste ums Leben gekommen. Am Mittwoch wurden dann zwei weitere Leichen aus dem Schwarzen Meer geborgen.