Wenn Greta Thunbergs Blick auf Trump trifft

Eine Begegnung kann man es kaum nennen, aber ein besonderer Moment allemal: Der US-Präsident (bekennender Klimawandel-Skeptiker) und die Klimaaktivistin. Während Donald Trump eintrifft und keine Notiz von Greta Thunberg zu nehmen scheint, schaut diese ihm mit ernster Miene hinterher. Ein denkwürdiger Augenblick am Rande des UN-Klimagipfels in New York am Montag (23.09.2019).