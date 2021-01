Klimaschutz-Ikone: Greta Thunberg feiert 18. Geburtstag

Lob von Fridays For Future

Pascal Hammes, Fridays For Future

Aus NRW gibt es für die Klimaaktivistin zum Geburtstag viel Lob: " Sie ist für viele junge Menschen eine Inspiration, auch mal die Abläufe in unserer Welt zu hinterfragen und, wenn es nötig ist, dafür auch auf die Straße zu gehen ", sagt Pascal Hammes von der Ortsgruppe Aachen von Fridays For Future dem WDR.

Von Thunberg beeindruckt ist auch Holger Sticht, Vorsitzender des Umweltverbands BUND NRW. " Sie hat belegt, was auch ein einzelner Mensch erreichen kann und die "Ohnmacht des Einzelnen" widerlegt ", so Sticht zum WDR.

Auch Kritik an Thunberg

In ihren zweieinhalb Jahren als Klimaaktivistin hat Thunberg aber auch viel Kritik einstecken müssen. Sie sehe in der Klima-Krise nur schwarz-weiß, liefere zu wenige Lösungsansätze oder nerve einfach nur - so einige der Vorwürfe.

Gerade wegen der " persönlichen und politischen Widerstände " wünscht ihr Carla Reemtsma, Bundessprecherin von Fridays For Future, Greta Thunberg " die Kraft weiterzumachen ".

Carla Reemtsma, Fridays For Future

Die Bewegung selbst sei aber mittlerweile so stark, dass sie auch ohne Ikone auskommen könne. " Vor allem am Anfang der Bewegung hat Greta eine große Rolle gespielt ", so Reemtsma zum WDR, die lange für die Ortsgruppe Münster aktiv war. " Erfolgreich wurde die Bewegung aber dadurch, dass so viele Aktivisten mitmachen. "

Thunberg selbst dürften solche Worte wohl gefallen. Schon oft hat sie bekundet, dass sie nur eine von vielen in der Klimabewegung ist.

Thunberg: Haltet euch an Corona-Regeln

Ihren 18. Geburtstag wollte Thunberg übrigens daheim verbringen. Schon in den vergangenen Wochen zog sie wegen der Corona-Pandemie freitags nicht mehr zum Schulstreik vor den Stockholmer Reichstag. Auch ihre Mitstreiter in aller Welt bat sie darum, die geltenden Corona-Maßnahmen einzuhalten.

Am Sonntagnachmittag dankte Thunberg dann mit einem schelmischen Gruß bei Twitter für all die guten Wünsche zu ihrem 18. Geburtstag. " I am free at last!! " Jetzt sei sie endlich frei.