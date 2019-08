Die 16-jährige Klima-Aktivistin Greta Thunberg ist am Mittwoch (14.08.2019) mit einem Segelboot nach New York aufgebrochen. Dort will Thunberg am UN -Klimagipfel teilnehmen.

Wer reist mit?

Gelenkt wird die Segeljacht "Malizia II" von den Profi-Seglern Boris Herrmann aus Oldenburg (Niedersachsen) und seinem Co-Skipper, Freund und Förderer Pierre Casiraghi, dem Sohn von Prinzessin Caroline von Monaco. Ebenfalls mit an Bord sind Thunbergs Vater Svante und ein Dokumentarfilmer.

Wie komfortabel ist die Segeljacht?

Die Bord-"Toilette"

Die 18 Meter lange Segeljacht ist konsequent auf Geschwindigkeit getrimmt, denn ihre eigentliche Bestimmung sind Hochseerennen und nicht der Transport von Passagieren. Darum ist die Jacht sehr spartanisch ausgerüstet. Keine Küche, kein Klo, keine Isolierung. Stattdessen veganes Gefriergetrocknetes in Tüten und ein schlichter Eimer für das menschliche Bedürfnis.

Bücher und Brettspiele gegen die Langeweile hat Greta Thunberg nach eigenen Angaben eingepackt und einen Stoffhasen. Der wird sich wohl die langen Ohren zuhalten, denn die leichte Carbon-Hülle der Jacht ist nicht isoliert. Die Wellen klatschen und wummern während der zweiwöchigen Reise ständig gegen das Boot und machen einen Höllenlärm.

Video starten, abbrechen mit Escape Profisegler Boris Herrmann und der sportliche Wert der Greta-Reise. Sportschau. . 07:27 Min. . Verfügbar bis 14.08.2020. Das Erste.

Wie sind die Reaktionen auf ihre Reise?

Greta Thunberg verkörpert den Kampf gegen die Klimakrise. Ihre Person polarisiert wie das ganze Thema. Entsprechend sind auch die Reaktionen im Netz: Sie reichen von Spott und Häme bis zu Lob und Bewunderung.