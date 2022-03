Polnisch-ukrainische Grenze: So schildert Isabel Schayani die Lage

Verschiedene Fluchtwege nach Europa

Laut Angaben des UNHCR sind mittlerweile mehr als 830.000 Menschen aus der Ukraine in benachbarte Länder geflohen. Die meisten kommen in Polen an, einige reisen in andere europäische Länder weiter.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Mehr Informationen zur aktuellen Lage finden Sie auch im Taggeschau-Liveblog: