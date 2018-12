Weihnachtsbotschaften der Kirchen in NRW

Kritik am Lebensstil

Aachens Bischof Helmut Dieser hat die moderne Konsumgesellschaft angeprangert. Das "Immer-Mehr und Immer-Schneller" werde zu einem "Immer-Falscher" , sagte er im Aachener Dom.

Aachener Bischof Helmut Dieser

Er verwies auf die negativen Folgen für das Klima. "Wir müssen die Ursachen für den Klimawandel, das Artensterben, die Vermüllung der Meere wirklich bei uns selber suchen."

"Es stinkt gewaltig"

Münsters Bischof Felix Genn

Münsters Bischof Felix Genn hat zu einem einfachen Lebensstil aufgerufen. Jesus sei in Armut geboren worden, sagte der Bischof im Münsteraner Dom. Dieser "Stallgeruch" habe sein gesamtes Leben durchzogen.

Allerdings sei von diesem "Wohlgeruch Christi" in der katholischen Kirche in Deutschland derzeit nicht viel zu bemerken, sagte der Bischof mit Blick auf den Missbrauchsskandal. "Es stinkt gewaltig."

Paderborn: Auch Dramen thematisieren

Paderborner Erzbischof Hans-Josef Becker

In der Heiligen Nacht haben laut des Paderborner Erzbischofs Hans-Josef Becker auch die "belastenden, traurigen Dramen des Lebens" ihren Raum. Durch die Erkenntnisse der im September veröffentlichten Studie zum sexuellen Missbrauch sei das Vertrauen in die katholische Kirche erschüttert worden, so der Erzbischof.

Kurschus: "Wie aus Furcht Vertrauen wird"

Der rheinische Präses Manfred Rekowski sagte in seiner Predigt in der Düsseldorfer Johanneskirche: "Gott will das Kind von Weihnachten, den Friedensbotschafter, in die Schalt- und Regierungszentrale der Welt gesetzt sehen."