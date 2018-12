ARD-Weihnachtsgottesdienst aus Hattingen

Die ARD übertrug am Montagnachmittag (24.12.2018) die evangelische Christvesper aus einer umgebauten Scheune des Wasserschlosses Haus Kemnade in Hattingen. Die westfälische Präses Annette Kurschus hielt die Predigt. Das Motto des Gottesdienstes lautete "Der Weihnachtsmoment - wie aus Furcht Vertrauen wird".

Präses Annette Kurschus

Mit der Geburt Jesu seien Gott und Mensch "grundsätzlich nicht mehr auseinanderzuhalten" , sagte Kurschus. Als kleines Kind mache sich Gott uns Menschen gleich, "um uns eines ins Herz zu legen: Fürchte dich nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude ".

"Vom Kopf auf die Füße"

Für die leitende Theologin der Evangelischen Kirche von Westfalen ist das mehr als ein rührender Weihnachtsmoment: Es sei ein Ereignis, das die ganze Welt "vom Kopf auf die Füße" stelle.

Gott wolle in unserer Haut stecken, sagte Kurschus in dem Familiengottesdienst: "Er will in der Haut derer stecken, in deren Haut kein anderer stecken mag."

Neues Leben in der Krippe

Aus dem Weihnachtsmoment lasse sich ein neuer Blick gewinnen auf die drängenden Fragen in der Welt. Das neue Leben in der Krippe, ziehe auch unser Leben in seine Hoffnung hinein.

"Ob wir wollen oder nicht. Denn: Was hier geschieht, ist zu groß, zu schön, zu wunderbar, um nicht wahr zu sein" , sagte Präses Kurschus.

Stand: 24.12.2018, 16:30