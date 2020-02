Menschenaffen im Duisburger und Münsteraner Zoo gestorben

Im Duisburger Zoo ist am Montag (10.02.2020) ein Gorillaweibchen nach einer Vollnarkose gestorben. "Safiri", die Chefin innerhalb der Gorillagruppe und das Lieblingsweibchen des Silberrückens "Mapema", habe die Narkose für eine Untersuchung nicht überstanden, erklärte der Zoo. Zuvor hatte die " WAZ " berichtet.

Epileptische Symptome

Das Tier habe Symptome einer Epilepsie gezeigt und sei daher untersucht worden. "Den Verlust der Tierpersönlichkeit können wir kaum in Worte fassen" , schrieb der Zoo auf seiner Internetseite. "Safiri" lebte seit 2007 in Duisburg und war die Mutter der ersten Gorilla-Nachzucht in dem Tierpark. Silberrücken "Mapema" rufe noch zeitweise nach "Safiri". Ansonsten zeige die Gorillafamilie keine besonders auffälligen Verhaltensweisen und werde intensiv von den Tierpflegern betreut.

Im ursprünglichen Verbreitungsgebiet, den Regenwäldern von Kamerun, Gabun und dem Kongo, sind Gorillas dem Zoo zufolge vom Aussterben bedroht.

Aus der Narkose nicht zurückgeholt

Auch im Allwetterzoo Münster ist am Montag ein Menschenaffe gestorben. Das chronisch kranke, 22 Jahre alte Orang-Utan-Männchen "Pongo" sei nach einer Untersuchung nicht mehr aus der Narkose zurückgeholt worden, teilte der Zoo mit.

In der Silvesternacht war das Affenhaus im Krefelder Zoo abgebrannt. Mehr als 30 Tiere kamen ums Leben, darunter auch Menschenaffen. Nur zwei Schimpansen überlebten den Großbrand.