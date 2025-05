Google Maps sperrt Autobahnen in NRW

Auf den Autobahnen in NRW herrscht Chaos - zumindest laut Google Maps. Im echten Leben sieht es anders aus, der Verkehr rollt, die Staus halten sich am Feiertag in Grenzen. Was ist los bei Google?

Seit heute Morgen um 9 Uhr häufen sich die Beschwerden über Google Maps bei allestörungen.de. User berichten über Probleme mit der Wegbeschreibung, mit der App und der Webseite.

Beschwerden über Google Maps in den letzten 24 Stunden (29.05.25 - 14 Uhr)

Wer sich die Verkehrsinformationen bei Google Maps anzeigen lässt, sieht vor allem im Ruhrgebiet nahezu auf jeder Autobahn und an jeder Anschlussstelle einen roten Kreis mit einem weißen Strich in der Mitte. Heißt: Diese Strecke ist gesperrt, bitte nicht durchfahren.

Nicht nur das Ruhrgebiet betroffen

Neben dem Ruhrgebiet sind auch andere Gebiete in NRW betroffen. Google zeigt Sperrungen zwischen Köln und Düsseldorf und auch im Süden NRWs . Darüber hinaus im Großraum Frankfurt, in Bayern, in Belgien und den Niederlanden.

Was steckt hinter den Sperrungen?

Noch ist völlig unklar, warum Google diese Sperrungen anzeigt. Wurde Google Maps gehackt? Ist ein interner Bug an den Sperrungen Schuld? Ein offizielles Statement gibt es von Google noch nicht. Auf Anfrage teilte Google mit:

Bitte beachten Sie, dass wir Einzelfälle nicht kommentieren können. Unternehmensspecher von Google

Auch ist nicht klar, wie lange die Sperrungen noch angezeigt werden und ob Pendler und Pendlerinnen morgen im Berufsverkehr auf andere Navigationssysteme zurückgreifen müssen.

Informationen aus verschiedenen Quellen

Um eine Aussage über die Straßenzustände zu treffen, kombiniert Google in der Regel Informationen von Drittanbietern mit öffentlichen Quellen und den Input von Nutzern. Diese sind laut Google eingeladen, Fehler zu melden.

Welche Alternativen habe ich?

Aktuell ist Google Maps der einzige Dienstleister, der diese Probleme hat. Apple Maps, TomTom, Garmin, etc. funktionieren wie gewohnt.

Nicht das erste Mal

Anfang des Monats hat Google Maps fälschlicherweise Tunnel in Thüringen als "Geschlossen" angezeigt. Die Polizei hatte sich über die Falschinformation beschwert und auf X geschrieben: "Achtung: Autobahntunnel in Thüringen sind geöffnet." Daraufhin hatte Google Maps die Tunnelsperrungen wieder entfernt.

