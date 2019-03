Roundup wurde der Verkaufsschlager von Monsanto

Das glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel Roundup wird für Bayer immer stärker zur Belastungsprobe. Nachdem eine Jury in den USA am Dienstag entschieden hatte, dass das umstrittene Herbizid zur Krebserkrankung eines Klägers beitrug, brach die Aktie des Leverkusener Chemiekonzerns am Mittwoch (20.03.2019) massiv ein. Und in Deutschland wird wieder kontrovers über Glyphosat diskutiert.

Verbraucherzentrale: Gefahr eher für Anwender

Der Ökotoxikologe Philip Heldt von der Verbraucherzentrale sieht eine Gefahr am ehesten für den Anwender, vor allem für den Laien, der wie der Kläger in den USA das Glyphosat privat genutzt hat. Für den Konsumenten sei die Gefahr geringer.

Philip Heldt von der Verbraucherzentrale NRW