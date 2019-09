Kölner Todesfälle: Gefahr durch Apotheken-Mischungen?

Wie kam der giftige Stoff in Umlauf?

Wie der Giftstoff in das Glukosepräparat gekommen ist, sei noch unklar, heißt es am Dienstag (24.09.2019) von der Polizei. Auch sei noch nicht sicher, ob die toxische Substanz in der Apotheke oder noch beim Hersteller in die Glukose gelangt ist.

Sind selbstgemischte Rezepturen in Apotheken unsicher?

Der Apothekerverband sieht keinen Grund, selbsthergestellte Arzneien aus Apotheken generell in Misskredit zu ziehen. Der Vizepräsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), Mathias Arnold sagte der dpa , der aktuelle Vorfall sei "fatal" . Und weiter: "Es tut uns unheimlich leid für die betroffenen Menschen, aber wir müssen die Fakten genau aufklären." Jeden Tag stellten Apotheken große Zahlen von Rezepturen her. "Kriminelle Energie und menschliches Versagen kommt in allen Hochrisikoprozessen vor."

Bei der Herstellung von Individualrezepturen haben Apotheken nach Angaben Arnolds eine umfangreiche Dokumentationspflicht. Jede Apotheke müsse die Identität der Wirkstoffe prüfen. Für jede Rezeptur müsse eine Plausibilitätskontrolle gemacht und ein Protokoll erstellt werden. Die Anforderungen für die Herstellung von Rezepturen seien "sehr deutlich nach oben gegangen" .

Stand: 24.09.2019, 13:47