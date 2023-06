Jedes Jahr zum Sommeranfang kann man mit etwas Glück einen ganz besonderen Käfer bei der Brautschau beobachten: Glühwürmchen bevölkern nach Einbruch der Dunkelheit feuchte Wiesen, Waldlichtungen oder Gärten. So unscheinbar das Tierchen am Tage auch ist, am Abend hat es seinen glänzenden Auftritt dank Leuchtstoffmittel im Hinterleib.