Die gute Nachricht des Tages: Kostenloses Trinkwasser für alle

Ein kostenloses Glas Leitungswasser im Restaurant und öffentliche Wasserspender in den Städten? Das hört sich doch gut an. Und das soll auch so kommen, denn der Zugang zu Trinkwasser in der Europäischen Union muss verbessert werden. Dazu billigte das Europaparlament eine entsprechende Einigung, die mit den Mitgliedstaaten erzielt worden war.

Sauberes Wasser ist ein Menschenrecht

Der deutsche Europa-Staatsminister Michael Roth sagte in der Plenardebatte, sauberes Wasser sei ein Menschenrecht. Es müsse allen zugänglich sein. Auch die Wasserqualität in der EU soll mit der Erneuerung der Trinkwasser-Richtlinie künftig besser werden.

Es sei ein gutes Zeichen, dass es erstmals Grenzwerte für hormonverändernde Substanzen im Wasser geben werde, sagte der Grünen-Abgeordnete Sven Giegold. Aber auch die Anteile von Arzneimitteln, Mikroplastik und weiteren gefährlichen Stoffen im Wasser sollen kontrolliert werden.

Bürgerinitiative stieß das Projekt an - Staaten haben nun zwei Jahre Zeit