Die gute Nachricht des Tages: Keine Maskenprügeleien!

Erinnern Sie sich? Im Supermarkt wurde Klopapier einkaufswagenweise aufs Band gelegt, in den Krankenhäusern die Spender mit Desinfektionsmittel kurzerhand abmontiert - in Corona-Zeiten zeigen sich manche Menschen nicht gerade von ihrer besten Seite. Und jetzt sollten auch noch Tausende von FFP2-Masken verteilt werden? Kostenlos? Kein Wunder, dass ein Schreckensszenario die Runde machte: Senioren, die sich an den Apotheken vordrängelten - oder vielleicht sogar prügelten?

Alles ruhig vor den Apotheken

Vorbildlich: Mit Maske und Abstand

Aber nein! Hier die gute Nachricht des Tages: Die Masken-Aktion für Über-60-Jährige und chronisch Erkrankte ist ohne größere Probleme verlaufen. Klar, es gab Anlaufschwierigkeiten, am Montag war die erste Fuhre ratzfatz weg. Und es dauerte, bis der Nachschub da war. Trotzdem blieb alles friedlich - ganz im Geiste der Weihnacht sozusagen. Keine spitzen Bemerkungen, keine schiefen Blicke, keine Drängeleien. Es hätten sich immer wieder Schlangen gebildet, stellt eine Sprecherin des Apothekenverbandes Westfalen-Lippe anerkennend fest, aber die Menschen hätten Verständnis.

Kleiner Wermutstropfen: Die Masken-Hamsterer

Was es aber doch gab: Masken-Touristen. Also Leute, die von einer Apotheke in die nächste wanderten, um nicht nur drei, sondern sechs, neun, zwölf Masken mit nach Hause zu nehmen. Kontrolliert wird die Ausgabe erst nächstes Jahr, dann kostet die FFP2-Maske auch. Deswegen haben viele Apotheken nur Stammkunden und Anwohner bedient. Netter Nebeneffekt: In der Schlange traf man die Nachbarn, die man wegen des Lockdowns ewig nicht gesehen hat. In Zeiten wie diesen freut man sich sogar darüber.