Die gute Nachricht des Tages: "Stern von Bethlehem" am Himmel

Es ist ein äußerst seltenes Phänomen, das man heute am Himmel beobachten kann. Ausgerechnet vor Weihnachten! Jupiter und Saturn nähern sich so sehr aneinander an, dass beide Planeten zu verschmelzen scheinen und als eine Art heller Doppelstern leuchten.

Himmelsphänomen "Stern von Bethlehem"

Dieses Himmelsphänomen gab es schon einmal, vormutlich schon vor mehr als 2.000 Jahren, als sich die Weihnachtsgeschichte zugetragen haben soll. Es ging als "Stern von Bethlehem" nicht nur in die Bibel, sondern auch in die Weltgeschichte ein.

Einen solch geringen Abstand von 0,1 Grad, rund ein Fünftel des Vollmonddurchmessers, haben die Planeten erst wieder im Jahr 2080. Dass diese Konstellation auch im Jahr sieben vor Christus beobachtet werden konnte, hatte bereits der Theologe und Astronom Johannes Kepler (1571-1630) berechnet.

Vor 2.000 Jahren dreimal am Firmament

Damals hatten sich die beiden Planeten sogar gleich drei Mal in einem Jahr am Firmament angenähert: im Mai, im Oktober und letztendlich im Dezember. Diese dreimalige Konjunktion sei ein noch wesentlich selteneres Ereignis, sagt der Freiburger Astrophysiker Wolfgang Schmidt, und werde erst wieder im Jahr 2238 zu sehen sein.

Zur Geburt von Jesus hatten die Weisen aus dem Morgenland laut biblischer Überlieferung ein besonders helles Licht am Himmel gesehen. Im Matthäus-Evangelium heißt es: " Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. "

Astrophysiker: Als Zeichen des Besonderen gedeutet

" Die Sterndeuter der damaligen Zeit haben dieses Fang-Mich-Spiel der zwei Planeten sicher genau beobachtet und als Zeichen gewertet, dass etwas Besonderes passiert ", ist der Astrophysiker überzeugt.

Grund des Phänomens ist, dass sich Jupiter viel schneller um die Sonne dreht als Saturn. Gelegentlich erreichten ihn auch Anfragen, ob Saturn und Jupiter nun kollidieren könnten. Diese Angst sei unbegründet, versichert Schmidt. Denn die Planeten bewegten sich auf unterschiedlichen Umlaufbahnen.

Livestream der University of Exeter

Bereits jetzt lässt sich die Annäherung der beiden Planeten tief über dem Horizont am südwestlichen Abendhimmel gegen 18 Uhr beobachten. Wem Berge oder Wolken den Blick verstellen, kann die "Große Konjunktion" auch im Internet sehen: Die britische University of Exeter will das himmlische Jahrhundertereignis live übertragen.