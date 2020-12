Die gute Nachricht des Tages: Christkind in Engelskirchen macht Überstunden

Es war im Jahr 1985, als bei der Deutschen Post erstmals Briefe auftauchten, die "An das Christkind bei den Engeln" adressiert waren. Und weil niemand die Briefe mit dem brutalen Stempel " Empfänger unbekannt " an die kleinen Absender zurückschicken wollte, musste eine schnelle Lösung gefunden werden. Die Briefe wurden in die Postfiliale der oberbergischen Gemeinde Engelskirchen umgeleitet. Dort fand sich eine Mitarbeiterin, die den Kindern im Namen des Christkinds antwortete.

150.000 Briefe aus aller Welt

Das Christkind hat eine Postleitzahl

Inzwischen hat das Christkind-Postamt in Engelskirchen etwas mehr Personal für diese schöne Aufgabe. Das ist auch nötig. Denn in diesem Jahr gab es einen neuen Rekord: In den vergangenen sechs Wochen wurden dort mehr als 150.000 Wunschzettel von Kindern aus 49 Ländern beantwortet. Das sind etwa 20.000 mehr als im Vorjahr. Die Briefe kamen unter anderem aus Tadschikistan, Südafrika, Neuseeland, Mexiko oder Thailand.

"Liebes Christkind, mach das Coronavirus weg"

Welche Wünsche erreichten das Christkind diesmal? Laut Post waren Hula-Hoop-Reifen, Rollschuhe und Kinderkameras " groß im Trend ". Aber die Kinder vertrauten dem Christkind auch ihre Sorgen an: " Liebes Christkind, mach das Coronavirus weg! " oder "Ich wünsche mir, dass es bald einen Impfstoff gibt " hieß es in einigen Briefen.

Ein paar Briefe wurden auch persönlich übergeben - natürlich mit Maske.

Andere wünschten sich, bald wieder mit Freunden spielen zu können und die Großeltern zu besuchen. Und während sich einige Kinder in den vergangenen Jahren über Schule und Hausaufgaben beschwert hatten, freuten sich viele in diesem Jahr auf den Unterricht.