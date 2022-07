Gletscherunglück in Dolomiten: Vorbote des Klimawandels?

Düstere Prognose von Reinhold Messner

Reinhold Messner

Doch das Problem besteht nicht nur in den italienischen Alpen. Überall, wo es noch diese gewaltigen Eismassen gibt, wird sich um deren Schicksal gesorgt. Daher sieht der frühere Extrembergsteiger Reinhold Messner in der Lawine eine deutliche Folge des Klimawandels und der Erderwärmung. " Diese fressen die Gletscher weg ", sagt der 77-Jährige. Die Gletscher würden wegen der ungewöhnlich warmen Temperaturen immer instabiler. Die Folge: Vorfälle wie in den Dolomiten " werden wir häufiger sehen ". Schon jetzt gebe es viel mehr Fels- und Eisabbrüche als früher:

"Die globale Erwärmung kommt aus den Ballungszentren und Städten, von den Autobahnen und Fabriken. Aber wir in den Bergen merken sie, schon seit 30 Jahren sehen wir mit bloßem Auge, wie die Gletscher schmelzen. Dazu muss man kein Wissenschaftler sein."

Das Abschmelzen der Gletscher in den Bergen zeigt also, dass der Klimawandel sich bereits bemerkbar macht und nichts ist, was in ferner Zukunft passiert. Und es ist nicht so, dass nur Bergwanderer und Kletterer von der Entwicklung betroffen sind, weil sie nun mit größeren Gefahren rechnen müssen. Die Eismassen spielen auch eine ganz wichtige Funktion bei etwas eigentlich ganz Banalem: der Wasserversorgung.

Gletscher helfen bei Trockenheit