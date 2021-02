Wetterdienst warnt vor Glatteis in NRW - erste Unfälle

Achtung im Berufsverkehr in NRW: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis, das streckenweise zu erheblichen Einschränkungen im Berufsverkehr führen kann. Denn vom Weserbergland über den Großraum Warburg bis ins Sauer- und Siegerland kommt es zu Regen, der auf dem noch sehr kalten Boden gefriert.

Besonders glatt kann es demnach im Hochsauerlandkreis, Kreis Gütersloh, Kreis Herford, Kreis Höxter, Kreis Lippe, Kreis Minden-Lübbecke, Kreis Olpe, Kreis Paderborn, Kreis Siegen-Wittgenstein, Kreis Soest und in Bielefeld werden.

Bereits erste Unfälle wegen Glatteis

Die Polizei in Meschede meldete am frühen Montagmorgen bereits sieben Unfälle. Es sei " spiegelglatt ", so ein Sprecher. Bislang sei aber niemand verletzt worden. Besonders betroffen ist den Angaben zufolge das Westkreisgebiet mit den Städten Arnsberg und Sundern.

In Hamm ist am Morgen ein Streuwagen von der glatten Straße abgekommen und in einen Graben gerutscht. Es sei niemand verletzt worden, so ein Polizeisprecher. Die Bergung des Fahrzeugs dauere an.

Im Paderborner Bereich gab es nach Angaben der Polizei in Bielefeld ebenfalls vier Glätteunfälle. Auf der A44 Richtung Kassel zwischen Büren und Wünnenberg-Haaren seien Lastwagen und Autos ins Schlittern geraten, sagte ein Sprecher. Es sei jedoch bei Blechschäden geblieben.

Stand: 01.02.2021, 07:10