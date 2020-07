Der lahme Esel Breitbandausbau

Wenn am Mittwochmorgen (29.07.2020) in Borchen-Etteln die Sektkorken knallen, können die Bewohner stolz auf sich sein: Ab heute klappt es mit dem schnellen Internet in dem kleinen Dorf bei Paderborn.

Wie so viele andere Landstriche in NRW war die Gegend bisher einer der weißen Flecken auf der Karte des Breitbandausbaus. Sprich: Die Internetverbindung in die Welt war schlecht, vom modernem Surfen keine Spur. Doch dann nahmen die Borchen-Ettelner die Schaufeln selber in die Hand, schmissen den Bagger an - und verlegten die nötigen 30 Kilometer Glasfaser selber.