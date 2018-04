Breitbandausbau: Pinkwart gibt Ziel für 2018 auf

Pinkwart: "Das ist nicht mehr erreichbar"

Bislang haben 83 Prozent aller Haushalte einen Internet-Anschluss von 50 Megabit oder mehr. Das daraus bis zum Ende des Jahres nahezu hundert Prozent werden, war nicht zu erwarten. Am Montag (16.04.2018) hat NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart ( FDP ) dieses Ziel nun offiziell einkassiert. "Das ist nicht mehr erreichbar."

Wirtschaftsminister Pinkwart will Breitbandausbau beschleunigen

Die Hauptschuld daran, so der Minister, trage der Bund. Dessen Breitbandprogramm sei zu kompliziert, zu bürokratisch und setze die falschen Prioritäten. Pinkwart will in NRW den Ausbau vorantreiben. Dazu hat er am Montag einen Gigabit-Masterplan vorgestellt.

Glasfaser für alle bis 2025

Das Ziel: Bis 2025 soll überall im Land Glasfaser liegen. Alle Schulen und Gewerbegebiete in NRW sollen bis 2022 an das Hochgeschwindigkeitsnetz angeschlossen sein. Derzeit haben nur zehn Prozent der Bürger einen Glasfaseranschluss und acht Prozent der Gewerbegebiete.

Damit die Landesregierung dieses Mal das Versprochene halten kann, spannt sie ein Netz an Beratungsstellen in Kommunen und Bezirksregierungen. Bis zum Ende dieses Jahres soll zudem ein Gigabit-Atlas mit allen Daten zum Breitband erstellt werden.