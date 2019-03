Viele Aktionen in NRW

Auch in NRW gibt es landesweit viele Aktionen von Behörden und Unternehmen. So richtet allein Straßen. NRW 15 Veranstaltungen aus. "Seit mehr als zehn Jahren nehmen wir daher bereits am Girls‘ Day teil, um Mädchen sowohl für die technischen Berufe bei Straßen.NRW als auch für die duale Ausbildung zu begeistern" , sagte Susanne Gödecke von der Stabsstelle Gleichstellung des Landesbetriebs Straßenbau. NRW .