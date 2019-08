Kritik am langsamen Gigabit-Ausbau

Gigabit-Verfügbarkeit in NRW

Auf Breitbandaltas-Karte sind nur wenige Flecken zu sehen, in denen zumindest bei der Hälfte der Haushalte theoretisch ein Gigabit oder mehr pro Sekunde aus der Leitung kommen kann. Darunter sind vor allem Großstädte wie Köln, Düsseldorf und Bochum. In ländlichen Regionen sind kaum Haushalte an Gigabit-Netze angeschlossen.

Die Karte zeigt die Gigabit-Verfügbarkeit in NRW. Nur in Köln, Düsseldorf und Bochum könnten mehr als 50 Prozent der Haushalte das superschnelle Internet aktivieren.

Zahlen aus dem vergangenen Jahr zeigen: Die Fördergelder des Bundes für den Breitbandausbau werden kaum abgerufen. 486 Millionen standen für NRW zur Verfügung - nur 1,7 Millionen wurden beantragt. Nach Angaben des Digitalisierungsministeriums sind aber inzwischen bei den meisten Schulen und Gewerbegebieten die nötigen Planungs-, Bewilligungs- und Bauprozesse für den Anschluss an das Gigabitnetz auf dem Weg.

Pinkwart: Alle Schulen und Gewerbegebiete bis 2022 an Gigabitnetzen