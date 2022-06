Deep Fake: Giffey spricht mit angeblichem Klitschko

Ukrainischer Botschafter bestätigt Verdacht

Auf Twitter teilte die Senatskanzlei am Freitag mit, ein Gespräch mit Melnyk, dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, habe bestätigt, dass Giffey nicht mit Klitschko verbunden gewesen sei. " Es gehört leider zur Realität, dass der Krieg mit allen Mitteln geführt wird ", wird Giffey in dem Tweet zitiert. " Auch im Netz, um mit digitalen Methoden das Vertrauen zu untergraben und Partner und Verbündete der Ukraine zu diskreditieren. "