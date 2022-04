Bauministerin fordert Umdenken: Was ist das Problem mit Einfamilienhäusern?

Bundesbauministerin Klara Geywitz ( SPD ) hat sich in einem Zeitungsinterview gegen den Neubau von Einfamilienhäusern ausgesprochen. Es sei nicht sinnvoll, dass eine Familie zunächst zu fünft auf 150 Quadratmetern wohne, dann aber die Kinder ausziehen – " und das Haus schrumpft in dem Moment nicht ", sagte sie der taz. In den hunderttausenden Einfamilienhäusern, die in Deutschland seit den 1950er Jahren gebaut worden seien, lebten daher " meist keine Familien mehr, sondern ein oder zwei Senioren ".

Geywitz wünscht sich einen " anderen Nutzungszyklus ", bei dem diese Senioren auf kleinere Wohnungen ausweichen, sodass jüngere Familien die alten Häuser kaufen und entsprechend sanieren könnten. Für diese Sanierungen müsste es dann aber laut Geywitz auch staatliche Anreize geben. " Dann kann man beides vereinbaren: Fläche sparen und den Wunsch vom eigenen Haus ermöglichen. "

Immer mehr Fläche pro Kopf

Die Problematik zeigt sich nicht nur bei Häusern, sondern auch bei Wohnungen. Zahlen vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) zeigen, dass ein alleinlebender Mensch über 75 im Jahr 1978 noch 55 Quadratmeter für sich zu Verfügung hatte - im Jahr 2010 waren es bereits 78. Die Wohnfläche für jüngere Menschen in Einpersonenhaushalten hat sich jedoch seit 1978 nicht verändert und liegt bei unter 50 Quadratmetern.

Mit dem großen Flächenverbrauch wachsen natürlich auch Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen. Allein 25 Prozent der Treibhausgasemissionen Europas werden durch den Energieverbrauch von Gebäuden verursacht, zeigen Studien.

Umdenken im Wohnbereich nötig

Daher plädiert Geywitz auch dafür, dass generell anders gebaut werden müsse: kleinere Wohnflächen, dafür größere Gemeinschaftsflächen. Genau wie in anderen Lebensbereichen wie Nahrung oder Mobilität müsse auch das Wohnen neu gedacht werden.