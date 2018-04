Nach fünfeinhalb Jahren kommt es an der Spitze der Gewerkschaft der Polizei in Nordrhein-Westfalen zu einem Wechsel. Landeschef Arnold Plickert (61) tritt nicht wieder an, weil er in Kürze die Pensionsgrenze von 62 Jahren erreicht.

Zwei Nachfolge-Kandidaten

Am Dienstag (24.04.2018) soll sein Nachfolger für die kommenden vier Jahre gewählt werden - und es zeichnet sich eine Kampfkandidatur ab. Für die Nachfolge treten die Kommissare Michael Mertens und Volker Huß an. Beide sind bereits im aktuellen Landesvorstand vertreten.