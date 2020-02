WhatsApp-Problem: Gewalt und Pornografie in Klassenchats

Pornografische, gewaltverherrlichende und rechtsradikale Inhalte. Das kennen viele Schüler. Und oft, ohne dass es ihre Eltern sofort mitkriegen. So wie beim 13-jährige Lion aus Xanten: " Ich hatte mal einen Freund, der nicht mehr mein Freund ist. Der hatte mir ein Video gezeigt, wo dann ein Mann verblutet ist."

Pornografische Inhalte in Chats

Wenn sein Lehrer Johannes Völlm die Klasse an der Gesamtschule in Xanten-Sonsbeck fragt: " Wer von euch ist schon mal bei WhatsApp in Berührung gekommen mit irgendwelchen Inhalten, Nachrichten oder Videos die eigentlich nicht für euer Alter geeignet sind ?" - dann gehen direkt zahlreiche Hände der Siebtklässler von der Gesamtschule in Xanten-Sonsbeck in die Höhe.

Für die Schüler sind solche Videos keine Einzelfälle, bestätigt die 13-jährige Julietta: " Ich war mal in einer Gruppe drin, auch mit Älteren, und da haben die auch so pornografische Sachen verschickt, das war einfach nur ekelhaft ."

Hitler-Bilder im Umlauf

Björn Kirchhausen und Jasmin de Vries kontrollieren regelmäßig die Chatverläufe ihrer Kinder

Eltern bekommen oft nicht mit, was in den Chats ihrer Kinder läuft. Jasmin de Vries kontrolliert daher die Chatverläufe ihrer beiden Teenager-Töchter.