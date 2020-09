Studie: Mehr Gewalt gegen Lehrer in NRW

Der Schultag ist schon fast vorbei, als es im Unterricht von Kunstlehrer von Peter König (Name geändert) plötzlich eskaliert: Ein Schüler provoziert einen anderen, der rastet aus und zückt plötzlich ein Cuttermesser. "Er rief: 'Ich bring dich um', stürmte quer durch die Klasse und versuchte, ihn abzustechen," erinnert sich König, der an einer Gesamtschule im Rheinland unterrichtet. "Dann habe ich mich dazwischen gestellt, und er hat mich mit dem Messer an den Rippen getroffen." Der Schnitt ist glücklicherweise nicht tief. Aber König geht lange zitternd in den Unterricht, denn der Schüler ist weiter in seiner Klasse.

Mehr Gewalt, mehr Schulen betroffen

Mehr Mobbing gegen Lehrer

Eine aktuelle Umfrage im Auftrag des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) zeigt, dass der Vorfall kein Einzelfall ist: An 41 Prozent der Schulen gab es laut der repräsentativen Befragung unter Schulleitungen in den vergangenen fünf Jahren körperliche Übergriffe auf Lehrer. Und 64 Prozent der Schulleitungen aus NRW haben angegeben, dass es an ihrer Schule Fälle von psychischer Gewalt gab - also Beleidigungen, Beschimpfungen oder Mobbing.

Die Zahl der Schulen, an denen körperliche oder psychische Gewalt gemeldet wurden, hat laut der Forsa-Umfrage in den vergangenen zwei Jahren um 15 Prozent zugenommen. Schulleitungen aller Schulformen berichteten von mehr Gewalt. Gleichzeitig gaben die Schulleitungen an, dass sie ihre Lehrkräfte im Umgang mit der Gewalt nicht immer ausreichend unterstützen können.

Wenig Unterstützung nach dem Angriff

Das hat auch Kunst-Lehrer Peter König erlebt. "Ich musste einen Bericht schreiben, es wurden Maßnahmen gegen den Schüler eingeleitet, aber ich hing so ein bisschen in der Luft. Eigentlich konnte ich das Ganze nur mit meinem privaten Umfeld besprechen." Die Schulleitung habe ihn noch nicht mal gefragt, wie es ihm ging.

Doppelt so viel Gewalt übers Internet

Auch Gewalt über das Internet hat laut Umfrage zugenommen: Jede dritte Schulleitung berichtet, dass an ihrer Schule Lehrer durch Schüler über das Internet belästigt wurden, etwa über Messenger-Dienste oder per Mail. Das sind doppelt so viele Schulen wie vor zwei Jahren.