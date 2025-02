Gewalt gegen Politiker nimmt zu: Wie wir diese Entwicklung stoppen können

Im Jahr 2024 hat es in Deutschland fast 5.000 Straftaten gegen Politikerinnen und Politiker gegeben - knapp 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Das geht aus einer vorläufigen Auswertung des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Martina Renner hervor, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet. Wie können wir diese Entwicklung stoppen und zu einem zivilen Diskurs zurückkehren? Fragen an den Sozialpsychologen Andreas Zick, der in Bielefeld das Zentrum für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung leitet.

WDR: Laut Bundesinnenministerium haben Angriffe auf Politikerinnen und Politiker im vergangenen Jahr erneut stark zugenommen. Überrascht Sie das?

Andreas Zick: Nein, das überrascht mich nicht, da diese Diskussion seit sehr vielen Jahren läuft. Wir haben uns 2017 zum ersten Mal intensiver mit diesem Phänomen beschäftigt, und das Thema Gewalt ist ein Dauerbrenner. Das betrifft ja nicht nur die Politik, sondern auch Rettungsdienste, Polizeien und den öffentlichen Dienst.

WDR: Wie erklären Sie sich den Anstieg?

Konfliktforscher Andreas Zick

Zick: Wir reden sehr wenig über politisch motivierte Gewalt und sind da sehr vorsichtig. Wenn es einen Angriff auf Politiker gibt, wird das oft als Einzeltat eines so genannten Wutbürgers gesehen. Unser Daten zeigen aber, dass im vergangenen Jahr die Akzeptanz und Billigung von Gewalt in der Mitte um 13 Prozent gestiegen ist. Das weist darauf hin, dass Gewalt zur Durchsetzung von politischen Interessen zugenommen hat. Da sind uns Normen und Wertvorstellungen weggebrochen. Die Gesellschaft hat sich immer weiter polarisiert, es wird angespannter und emotionaler. Diese Voraussetzungen braucht der Populismus und Extremismus, um Menschen zu motivieren, andere anzugreifen.

WDR: Gewalt ist in dieser Statistik ein sehr weit gefasster Begriff: Dazu zählen Schmierereien an Parteibüros genauso wie Online-Beleidigungen und Körperverletzungen. Wie wichtig ist es hier, zwischen den Delikten zu unterscheiden?

Zick: Man muss deutlich differenzieren. Es gibt ideologisch hoch emotionalisierte Gewalt, es gibt spontane Taten, etwa auf Demonstrationen, und es gibt Formen der psychischen Gewalt. Zum Beispiel, wenn man Hassbotschaften sendet, Politiker verfolgt, ihnen Mails schickt mit Sätzen wie: "Wir wissen, wo du wohnst." Das hat einen verzögerten Effekt: Wir sehen Aggression und Wut, die verzögert als Gewalt und als Freiheitseinschränkung auftaucht. Diese differenzierte Betrachtung gibt es im Bereich der Aggressions- und Gewaltprävention, aber wir denken sie noch nicht in einem politischen Raum. Die Gesellschaft ist gespalten, wir kriegen sie nicht mehr zusammen, und das macht es der Gewalt ziemlich einfach.

WDR: Vor knapp sechs Jahren ist der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke von einem Rechtsextremen erschossen worden. Damals war die Rede von einer Zäsur, aber passiert ist danach wenig. Warum ist es so schwierig, Gewalt gegen Politiker zu verhindern?

Von Rechtsextremem ermordet: Walter Lübcke

Zick: Politikerinnen und Politiker gehen davon aus, dass sie überall ungeschützt auftreten können, man hängt an den alten Vorstellungen, dass sich Politik überall frei bewegen kann. Aber das ist heute so nicht mehr möglich. Das müsste man viel mehr thematisieren, auch von Seiten der Politik. Aber das ist mühselig und oft mit Imageschäden verbunden. Es gibt zwar Meldeportale und vereinzelte Versuche, aber es fehlt eine Gesamtstrategie zur Verhinderung politischer Gewalt.

WDR: Wie könnte die Strategie aussehen? Was ist dafür nötig?

Zick: Wir brauchen eine Diskussion darüber, wo Hasssprache und Hassbilder in Gewalt umschlagen: Wie funktioniert das? Wir haben extrem viele polarisierte Debatten, selbst im Bundestag. Das geht von der aktuellen Diskussion um die Migration bis zur Wärmepumpe, die zum Symbol eines Angriffs auf Bürgerinnen und Bürger geworden ist, worauf sich manche im Widerstand gegen "die da oben" wähnen. Hier sickern populistische und extremistische Bilder in die Debatte, und darüber muss man reden. Es braucht eine Mäßigung. Wir leben in Zeiten, in denen die digitalen Medien hochgradig emotionalisieren und auch in der Mitte radikalisieren. Und die Mitte tut sich sehr schwer damit, sich die Frage zu stellen: Wie radikal sind wir eigentlich?