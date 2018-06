26 Kinder und Jugendliche von null bis 18 Jahren sind 2017 in NRW Tötungsdelikten zum Opfer gefallen, 14 weniger als im Jahr zuvor. Das ergab eine Sonderauswertung der polizeilichen Kriminalitätsstatistik 2017. Die Deutsche Kinderhilfe, das Bundeskriminalamt (BKA) und Johannes-Wilhelm Rörig, Missbrauchsbeauftragter der Bundesregierung, stellten sie am Dienstag (05.06.2018) in Berlin vor. Warum die Tötungsdelikte in NRW im Gegensatz zum Deutschlandtrend rückläufig waren, lässt sich aus der Statistik heraus nicht erklären.