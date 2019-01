Sanitäter: "Die Hemmschwelle sinkt"

"Die Hemmschwelle sinkt. Man wird immer mehr zum Freiwild" , klagt etwa der 22-jährige Rettungssanitäter Lars Iven aus Wuppertal gegenüber dem WDR . Die meiste Gewalt gehe von Umstehenden, von Schaulustigen aus, die gar nichts mit dem Einsatz zu tun hätten. Aber auch Hilfebedürftige, oft betrunken oder unter Drogeneinfluss, griffen Rettungskräfte an.

Kein öffentliches Interesse?

Als "extrem frustrierend" empfindet Iven es, wenn er oder Kollegen Anzeige erstatteten und die Staatsanwaltschaften die Verfahren "mangels öffentlichen Interesses" - oder weil der Täter betrunken und damit eingeschränkt schuldfähig sei - einstellten.

Retter wünschen sich Hilfe von der Politik

Neu ist das Problem nicht. Doch Iven hat in Gesprächen mit älteren Kollegen festgestellt, dass Gewalttaten gegen Rettungskräfte in den vergangenen Jahren stetig zugenommen haben. Nicht nur er wünscht sich, dass die Politik das Thema stärker in den Fokus rückt und solche Taten von den Strafverfolgungsbehörden konsequenter geahndet würden.